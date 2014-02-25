Новой власти предложили 5 критериев для создания правительства

16:10, 25 февраля 2014
Политика
2

Движение ЧЕСНО выдвинул 5 критериев относительно создания нового правительства.

5 критериев ЧЕСНО

Об этом сообщается на сайте движения.

Движение обратился в политических сил парламента, на которых сейчас лежит ответственность за формирование правительства, с требованием чрезвычайно ответственно отнестись к этому процессу. Ради создания честного правительства предлагается соблюдение 5 критериев для формирования нового персонального состава Кабинета Министров и руководства других органов исполнительной власти.

Читайте такжеИнвалиды просят не допускать члена «Батькивщины» Денисову в Кабмин

1. Профессионализм. Новые руководители министерств и ведомств должны быть качественными управленцами с опытом управления командами, а также знакомы с особенностями функционирования соответствующей сферы в Украине и лучшими зарубежными практиками управления в соответствующей сфере. Политики должны отдать предпочтение не известным партийным спикерам или представителям, а компетентным людям, которые способны взять бремя за осуществление непростых реформ.

2. Добродетель. Будущие чиновники не могут иметь коррупционной истории, то есть онтосительно них не должны существовать обоснованные подозрения в причастности к коррупционным правонарушениям. Они также не могут быть причастными к нарушениям прав и свобод человека. При этом речь идет не только о подозрениях, которые выдвигались государственными органами, но прежде всего о тех, которые появились в результате журналистских расследований авторитетных общественных организаций и средств массовой информации.

3. Прозрачность состояния. Будущие чиновники должны обнародовать свою декларацию об имуществе, доходах и расходах до рассмотрения вопроса о назначении на должность и обнародовать в дальнейшем ежегодно согласно законодательству и высокому общественному запросу на прозрачность. При этом задекларированное имущество и доходы должны соответствовать реальному стилю жизни персоны. Надо попрощаться с практикой, когда Бентли в гараже называют в декларациях “Жигулями”.

4. Подотчетность. Новые руководители, по меньшей мере, в течение месяца с момента назначения должны ознакомить общество со стратегическими задачами министерства (ведомства) и регулярно отчитываться перед обществом о проделанной работе.

5. Новая генерация. Общество ожидает увидеть в составе нового правительства новые лица с незапятнанной репутацией, авторитетом среди профессиональных кругов и журналистов, с новыми идеями и качественным образованием. В свете общественных требований относительно проведения люстрации - ни один человек из правительства Азарова, а также из числа парламентариев, в частности голосовавших за “диктаторские законы” от 16 января, не может занимать должность в новом правительстве.

Читайте такжеНа Майдане назвали требования к членам нового правительства

Движение заключает свои критерии утверждением, что новый Кабинет Министров должен стать олицетворением достоинства, которое стало ключевым двигателем общественного восстания за Европейскую демократическую Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter