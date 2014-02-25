Новой власти предложили 5 критериев для создания правительства

Об этом сообщается на сайте движения.

Движение обратился в политических сил парламента, на которых сейчас лежит ответственность за формирование правительства, с требованием чрезвычайно ответственно отнестись к этому процессу. Ради создания честного правительства предлагается соблюдение 5 критериев для формирования нового персонального состава Кабинета Министров и руководства других органов исполнительной власти.

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1. Профессионализм. Новые руководители министерств и ведомств должны быть качественными управленцами с опытом управления командами, а также знакомы с особенностями функционирования соответствующей сферы в Украине и лучшими зарубежными практиками управления в соответствующей сфере. Политики должны отдать предпочтение не известным партийным спикерам или представителям, а компетентным людям, которые способны взять бремя за осуществление непростых реформ.

2. Добродетель. Будущие чиновники не могут иметь коррупционной истории, то есть онтосительно них не должны существовать обоснованные подозрения в причастности к коррупционным правонарушениям. Они также не могут быть причастными к нарушениям прав и свобод человека. При этом речь идет не только о подозрениях, которые выдвигались государственными органами, но прежде всего о тех, которые появились в результате журналистских расследований авторитетных общественных организаций и средств массовой информации.

3. Прозрачность состояния. Будущие чиновники должны обнародовать свою декларацию об имуществе, доходах и расходах до рассмотрения вопроса о назначении на должность и обнародовать в дальнейшем ежегодно согласно законодательству и высокому общественному запросу на прозрачность. При этом задекларированное имущество и доходы должны соответствовать реальному стилю жизни персоны. Надо попрощаться с практикой, когда Бентли в гараже называют в декларациях “Жигулями”.

4. Подотчетность. Новые руководители, по меньшей мере, в течение месяца с момента назначения должны ознакомить общество со стратегическими задачами министерства (ведомства) и регулярно отчитываться перед обществом о проделанной работе.

5. Новая генерация. Общество ожидает увидеть в составе нового правительства новые лица с незапятнанной репутацией, авторитетом среди профессиональных кругов и журналистов, с новыми идеями и качественным образованием. В свете общественных требований относительно проведения люстрации - ни один человек из правительства Азарова, а также из числа парламентариев, в частности голосовавших за “диктаторские законы” от 16 января, не может занимать должность в новом правительстве.

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Движение заключает свои критерии утверждением, что новый Кабинет Министров должен стать олицетворением достоинства, которое стало ключевым двигателем общественного восстания за Европейскую демократическую Украину.