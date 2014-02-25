Мэр Донецка назвал единственный, по его мнению, легитимный орган власти в Украине
14:28, 25 февраля 2014Политика
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Донецкий городской голова Александр Лукьянченко назвал Верховную Раду единственным легитимным органом власти в Украине.
Мэр Донецка считает Раду единственным легитимным органом власти
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами.
Мэр отметил, что «вертикаль власти нарушилась» и «единственным легитимным органом, который продолжает работать, является Верховная Рада, нравится это нам или нет».
Читайте такжеПостпред Украины в ООН требует не лгать о государственном переворотеЛукьянченко подчеркнул, что в Украине «должна произойти перезагрузка власти» и должны состояться выборы президентские, а затем парламентские и выборы в местные советы.
При этом он акцентировал, что для органов местного самоуправления на сегодня главное «обеспечить стабильность и конституционный порядок на территории».
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