Мэр Донецка назвал единственный, по его мнению, легитимный орган власти в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами.

Мэр отметил, что «вертикаль власти нарушилась» и «единственным легитимным органом, который продолжает работать, является Верховная Рада, нравится это нам или нет».

Читайте такжеПостпред Украины в ООН требует не лгать о государственном переворотеЛукьянченко подчеркнул, что в Украине «должна произойти перезагрузка власти» и должны состояться выборы президентские, а затем парламентские и выборы в местные советы.

При этом он акцентировал, что для органов местного самоуправления на сегодня главное «обеспечить стабильность и конституционный порядок на территории».