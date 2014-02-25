Война с памятниками: МИД РФ требует от Украины остановить "этот беспредел"
12:40, 25 февраля 2014Политика
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Москва возмущена сносом в Украине памятника русскому полководцу Михаилу Кутузову и требует от новой украинской власти остановить "этот беспредел".
Демонтаж памятника Кутузову возмутил МИД РФ / ZIK
Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, передает РИА Новости.
"В России возмущены продолжающейся на Украине кампанией по сносу памятников. Вчера очередная варварская русофобская акция имела место в Львовской области, где демонтировали памятник русскому полководцу Михаилу Кутузову. Мы требуем от новой украинской власти остановить этот беспредел", - прокомментировали ситуацию в российском министерстве.
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