Война с памятниками: МИД РФ требует от Украины остановить "этот беспредел"

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, передает РИА Новости.

"В России возмущены продолжающейся на Украине кампанией по сносу памятников. Вчера очередная варварская русофобская акция имела место в Львовской области, где демонтировали памятник русскому полководцу Михаилу Кутузову. Мы требуем от новой украинской власти остановить этот беспредел", - прокомментировали ситуацию в российском министерстве.

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