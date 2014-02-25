С купола здания Верховной Рады сняли советскую звезду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции сказал во время заседания парламента.

Читайте такжеВице-спикер считает, что коалиции и правительства сегодня еще не будет

“Для украинского народа информация: звезды на Верховной Раде уже нет”, - сказал он.

Часть депутатов встретили эту информацию аплодисментами.