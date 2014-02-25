С купола здания Верховной Рады сняли советскую звезду
10:53, 25 февраля 2014Политика
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Лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок сообщил, что советская звезда со шпиля на здании Верховной Рады снята.
0629.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции сказал во время заседания парламента.
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“Для украинского народа информация: звезды на Верховной Раде уже нет”, - сказал он.
Часть депутатов встретили эту информацию аплодисментами.
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