В Украине началась президентская избирательная кампания
07:30, 25 февраля 2014Политика
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Сегодня, 25 февраля, в Украине стартовала избирательная кампания по досрочным выборам президента Украины.
В Украине началась избирательная кампания
Такой план был принят Центризбиркомом. В частности, выдвижение кандидатов в президенты продлится до 30 марта. Кандидаты могут быть выдвинуты партиями или путем самовыдвижения.
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Для регистрации необходимо внести залог в сумме 2,5 млн. грн. Последний срок подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатов - 4 апреля, сообщает ТСН.
Напомним, по словам спикера ВР, и. о. президента Украины Александра Турчинова, выборы обойдутся бюджету в 2 млрд грн.
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