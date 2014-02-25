В Украине началась президентская избирательная кампания

07:30, 25 февраля 2014
Политика
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Сегодня, 25 февраля, в Украине стартовала избирательная кампания по досрочным выборам президента Украины. 

вибори

Такой план был принят Центризбиркомом. В частности, выдвижение кандидатов в президенты продлится до 30 марта. Кандидаты могут быть выдвинуты партиями или путем самовыдвижения.

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Для регистрации необходимо внести залог в сумме 2,5 млн. грн. Последний срок подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатов - 4 апреля, сообщает ТСН.

Напомним, по словам спикера ВР, и. о. президента Украины Александра Турчинова, выборы обойдутся бюджету в 2 млрд грн.

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