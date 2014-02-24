На Киевщине горел дом сына Симоненко - источник в МВД
В Киевской области в Гостомеле возник пожар на территории частного дома, который принадлежит сыну лидера КПУ Петра Симоненко.
Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства сообщил, что на место прибыли пожарные подразделения.
"Дом, который загорелся находится не в Горенке, а в Гостомеле и принадлежит сыну Петра Симоненко", - сказал он.
Собеседник отметил, что по имеющимся данным жертв и пострадавших нет.
В то же время, как сообщили в ГСЧС сообщение о возникновении огня в частном доме поступило в пожарных подразделений примерно в 20.40.
Когда на место происшествия прибыли две машины, то оказалось, что на территории поместья возникла задымленность на первом этаже здания. В 22.07 пожар был ликвидирован.
Сейчас на месте работают оперативные службы милиции и эксперты, которые выясняют причины происшествия.