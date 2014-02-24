ВР назначила глав СБУ и ГПУ и освободила 23 политзаключенных

Сегодня Верховная Рада своими постановлениями уволил Игоря Соркина с должности председателя Национального банка Украины и назначила на эту должность народного депутата от “Батькившини” Степана Кубива.

Кроме того, депутаты проголосовали за назначение Олега Махницкого на должность генерального прокурора Украины. За данное решение проголосовали 312 народных депутатов. Не голосовала в полном составе фракция КПУ. После назначения Махницкий отметил, что приложит все усилия, чтобы в Украине “была справедливость и виновные были привлечены к уголовной ответственности”.

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Также Рада проголосовала за назначение главой Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко. За назначение Наливайченко проголосовали 333 народных депутатов из 373 зарегистрированных в сессионном зале.

Нардепы также приняли постановление “Об освобождении от выполнения обязанностей министра культуры Украины Леонида Новохатько, за данное решение проголосовали 288 народных депутатов Украины. Кроме этого, Верховная Рада освободила Наталию Королевскую от должности министра социальной политики Украины.

Напоследок Рада приняла постановление “Об освобождении политзаключенных” (регистрационный номер 4202). За данное решение проголосовали 316 из 367 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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В постановлении отмечено: “Принимая во внимание то, что мирные народные протесты, которые начались в Украине в результате решения Президента Януковича не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, что привело к выходу на улицы миллионов граждан Украины, чтобы защитить демократию и гражданские свободы, получили жестокое репрессивное противодействие по отношению к протестующим, активистам-правозащитникам и журналистам со стороны спецподразделения «Беркут», и в результате осуществления украинской властью политики запугивания, репрессий, истязаний и насилия в отношении протестующих, более 2 тыс. человек получили ранения, многие люди были похищены, 77 человек погибли, а десятки людей стали политзаключенными (были задержаны, арестованы и заключены), а также аресты политзаключенных, которые были осуществлены до этого времени, Верховная Рада Украины, выражая суверенную волю украинского народа, постановляет немедленно освободить политзаключенных”.

Среди них: Виталий Запорожец, Владимир Шпара, Сергей Бевз, Игорь Мосийчук, Андрей Билецкий, Игорь Михайленко, Виталий Княжеский. Виталий Применко, Дмитрий Павличенко, Сергей Павличенко, Антон Бойко, Антон Шамов, Дмитрий Свитанько, Александр Радолов, Владислав Попович, Рустам Уразгельдиев, Сергей Ярмоленко, Андрей Бондаренко, Анатолий Попович, Игорь Ганненко, Виктор Смалий, Олег Однороженко, Андрей Наливайко.

Кроме того, постановлением поручено Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре, в связи с отсутствием в действиях этих лиц состава преступления (правонарушения), безотлагательно обеспечить прекращение уголовных и административных дел в отношении них.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.