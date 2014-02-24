ВР выделила деньги на президентские выборы

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в дополнение №3 к Закону Украины “О государственном бюджете Украины на 2014 год” (относительно расходов на проведение выборов Президента Украины).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 352 из 376 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующим законом предусматривается увеличить расходы потребления общего фонда на 1 965,5 млн грн, в том числе для ЦИК, и определить в таком объеме расходы по новой бюджетной программе 6731040 “Проведение выборов Президента Украины”.

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Также предусматривается уменьшить расходы потребления общего фонда Министерству финансов Украины (общегосударственные расходы) на 1965,5 млн грн по коду 3511590 “Обслуживание и погашение обязательств по привлеченным средствам под государственные гарантии для осуществления капитальных расходов распорядителями бюджетных средств”, - отмечается в пояснительной записке.

Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.