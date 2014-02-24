ВР перенесла рассмотрение вопроса о ликвидации “Беркута”

Верховная Рада Украины перенесла рассмотрение двух проектов постановлений, которые касаются ликвидации спецподразделения “Беркут”.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов на заседании парламента отметил, что это очень важный вопрос.

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Он добавил, что был разговор с уполномоченным ВР по вопросам контроля за деятельностью МВД Арсеном Аваковым, который попросил перенести до завтра рассмотрение данного вопроса, поскольку он нуждается в доработке.

Турчинов отметил, что “нужно более системно подойти к этому вопросу”.

Турчинов отметил: “То, что такого подразделения больше не будет, это понятно. Другой вопрос, что кто-то эти функции должен выполнять — не функции убивать людей, а функции защищать людей, борясь с особо опасными преступниками”.