В Запорожье активисты выгнали губернатора области из ОГА под крики "Ганьба!"

В Запорожье представители Майдана выгнали председателя облгосадминистрации Александра Пеклушенко с аппаратного совещания ОГА.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в помещение, где проходило аппаратного совещания, которое каждый понедельник традиционно проводится в здании Запорожской облгосадминистрации, после рассмотрения первого вопроса "О подготовке области к посевной кампании 2014 года", вошли несколько десятков представителей запорожского Майдана.

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Активисты, поднявшись на трибуну, заявили, что Радой Майдана принято решение об отстранении председателя ОГА Пеклушенко от занимаемой должности и потребовали его ухода с совещания.

Губернатор со сцены, на которой расположен президиум, попытался произнести речь – поблагодарить запорожцев за работу, но его захлопали и под крики «Ганьба!» выпроводили из зала заседаний.

Сотрудников правоохранительных органов в помещении не было замечено.

Сейчас в овальном зале здания облгосадминистрации проходит заседание Рады запорожского Майдана. По неофициальным данным, ею принято решение, что временно руководить Запорожской областью будет активно участвовавший в деятельности запорожской оппозиции экс-прокурор Запорожской области Александр Шацкий.

Официального подтверждения данной информации нет: телефоны членов Рады и самого Шацкого не отвечают.

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В то же время, пресс-служба Запорожской облгосадминистрации, сегодня разместила на официальном сайте ОГА информацию, согласно которой губернатор находится в командировке, а руководство областью осуществляет первый замгубернатора Виктор Емельяненко.

«Полномочия по руководитву регионом возложены на первого заместителя облгосадминистрации Виктора Емельяненко. Председатель запорожской облгосадминистрации Александр Пеклушенко находится в командировке», - говорится в информации пресс-службы.