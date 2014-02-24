Для представителей Майдана могут создать специальные должности во всех министерствах
11:43, 24 февраля 2014Политика
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В состав Правительства народного доверия должны войти представители Майдана
Арсений Яценюк предлагает ввести в правительство представителей Майдана
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Он отметил, что также “представители Майдана, те люди, которые боролись там на Майдане, должны возглавить ряд министерств”.
Читайте такжеНовое правительство должно состоять из технократов - Кличко Яценюк также предложил, чтобы в каждом министерстве была введена “отдельная должность заместителя министра по вопросам борьбы с коррупцией, и это также должны быть представители Майдана”.
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