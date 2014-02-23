Председатель Винницкой ОГА написал заявление о сложении полномочий

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение уже бывшего руководителя области обнародовано 23 февраля на официальном сайте облгосадминистрации.

«В связи с общественно - политической ситуацией , которую допустило центральное руководство государства и которая привела к гибели десятков украинцев, я принял решение сложить полномочия председателя Винницкой областной государственной администрации», - говорится в его обращении.

Он заявил , что как руководитель области, ”делал все возможное, чтобы на территории региона в этот сложный период был сохранен мир и спокойствие”.

Как сообщал УНИАН, в «кровавый» четверг, когда Мовчан выходил на площадь к винничанам, которые требовали его отставки, он тогда отказался и сбежал от людей на своем автомобиле. Его охранник из числа сотрудников СБУ в тот день, стреляя из огнестрельного оружия, ранил в ногу безоружного жителя города.