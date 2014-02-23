Власти Керчи спешно вернули флаг Украины на место (фото)

Напомним, что сегодня, 23 февраля, в городе состоялся митинг, который развернулся на площади Ленина. После того, как собравшиеся заслушали речи организаторов и свободных выступающих, все направились к зданию Керченского городского совета, чтобы встретиться с городским головой, а также поместить на исполком флаг России.

Kerch.com.ua