Власти Керчи спешно вернули флаг Украины на место (фото)
22:40, 23 февраля 2014Политика
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После того, как митингующие разошлись, на флагштоке возле мэрии Керчи снова водрузили государственный флаг Украины.
Напомним, что сегодня, 23 февраля, в городе состоялся митинг, который развернулся на площади Ленина. После того, как собравшиеся заслушали речи организаторов и свободных выступающих, все направились к зданию Керченского городского совета, чтобы встретиться с городским головой, а также поместить на исполком флаг России.
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