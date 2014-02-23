Гаишники патрулируют украинские дороги совместно с активистами

19:00, 23 февраля 2014
Политика
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В Украине ГАИ совместно с общественными активистами заступили на патрулирование дорог. 

В Украине ГАИ совместно с общественным активистами заступили на патрулирование дорог

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины. «Общие патрули сотрудников ГАИ и общественные активисты заступили на дежурство», - отметили в УСО.

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