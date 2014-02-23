Работники МИД считают, что Кожара не имеет права представлять Украину

Об этом говорится в заявлении трудового коллектива МИД, размещенном на официальной странице министерства в «Фейсбук».

Как отмечается в заявлении, 22 февраля 2014 года состоялось собрание трудового коллектива Министерства иностранных дел Украины, в котором приняли участие 116 человек. Большинством голосов было принято такое обращение.

В частности, коллектив МИД Украины выражает глубокие соболезнования семьям погибших, в том числе и нашей коллеге Елене Власенко, которая потеряла своего мужа Андрея Черненко.

«В связи с Постановлением Верховной Рады Украины о самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий, считаем, что в. о. министра иностранных дел Украины Л.О.Кожара не имеет морального права в дальнейшем представлять Украину на международной арене и обращаемся к Верховной Раде Украины с просьбой безотлагательно назначить Уполномоченного по вопросам деятельности МИД Украины. Вместе с тем дипломатическая служба Украины продолжает выполнение своих функций в интересах государства и граждан Украины».

Трудовой коллектив МИД категорически не согласен с отдельными публичными заявлениями о том, что в Украине имел место государственный переворот.

«Мы решительно предостерегаем от попыток любых сил поставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины. Обращаемся к нашим коллегам в посольствах и консульствах Украины обеспечить объективное информирование наших международных партнеров о событиях в Украине, а также продолжить максимальное содействие в организации лечения за рубежом пострадавших украинцев. Напоминаем, что в МИД работает круглосуточная горячая линия по телефону +380-44-238-1657», - говорится в заявлении.

Решение размещено на странице МИД Украины в сети «Фейсбук» и открыто для подписания. В настоящее время его подписали 93 сотрудника МИД.