Последние решения Рады вступили в силу - Порошенко

22:27, 22 февраля 2014
Политика
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В газете «Голос Украины» напечатаны решения Верховной Рады, в том числе о восстановлении Конституции 2004 года.

Останні рішення Ради надруковані в Голосі України і набули чинності

Об этом со сцены Майдана сказал народный депутат Петр Порошенко.

Также по его словам, в газете напечатаны и другие решения, принятые Верховной Радой в течение последних двух дней, среди которых и кадровые.

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