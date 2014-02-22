Последние решения Рады вступили в силу - Порошенко
22:27, 22 февраля 2014Политика
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В газете «Голос Украины» напечатаны решения Верховной Рады, в том числе о восстановлении Конституции 2004 года.
Последние решения Совета напечатаны в Голосе Украины и вступили в силу
Об этом со сцены Майдана сказал народный депутат Петр Порошенко.
Также по его словам, в газете напечатаны и другие решения, принятые Верховной Радой в течение последних двух дней, среди которых и кадровые.
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