Почти 1 тысяч человек записались в отряды народной дружины для патрулирования районов столицы - КГГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Департамент городского благоустройства и районные отделы организовали отряды народной дружины для патрулирования районов города. На 16:00 час всего зафиксировано 960 активистов», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко поручил руководителям районов в столице организовать патрулирование улиц, площадей, других общественных мест в соответствующих районах с привлечением общественных добровольных формирований и отрядов по охране общественного порядка, членов добровольных народных дружин.

Также Макеенко поручил председателям районных в Киеве госадминистраций создать надлежащие условия для полноценного функционирования народных дружин, которые организуют безопасность киевлян.