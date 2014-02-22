Западные соседи Украины не зафиксировали наплыва беженцев - МВД Польши

Об этом сказал министр внутренних дел Польши Бартоломей Сенкевич сегодня на пресс-конференции.

"Мы обмениваемся информацией. Наши партнеры из «Вышеградской четверки» не сигнализируют, как и мы, о каких-то значительных проблемах, что касается беженцев", - сказал министр, слова которого приводит РАР.

"Ситуация на границе стабильная, а ее пересечение происходит нормально. (Министр) признал, что украинская Пограничная служба также исполняет свою роль, но не без проблем", - сообщает агентство со ссылкой на министра.

Сенкевич сообщил, что Польша с начала этого года признала беженцами 30 украинцев. "Мы не имеем дела с каким-то резким наплывом граждан Украины в Польшу, но, конечно, готовы к динамическому развитию ситуации", - сказал министр.

Он также отметил, что Администрация по вопросам иностранцев поручила своим территориальным отделениям максимально способствовать в вопросе продления виз украинцам, у которых они заканчиваются.

Министр сообщил, что Пожарная служба Польши передала демонстрантам в Киеве палатки с системами обогрева и 40 полевых коек со спальными мешками, а командующий Вооруженных сил обратился к руководителям обладминистраций быть готовыми оказать дополнительную гуманитарную помощь на случай, если она будет нужна.

Сенкевич назвал последние события в Украине самым большим кризисом за последние 25 лет на границе с Польшей. "Это достаточно радикально изменяет весь наш опыт и способ мышления относительно таких ситуаций. Тяжело прогнозировать, что будет дальше. Надеюсь и очень верю, что как украинские элиты, так и эти чрезвычайно отважные люди на Майдане, которые своей решительностью привели к такому изменению, смогут войти в политический сценарий", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Польша готова принять на лечение всех пострадавших во время последних событий в Украине.

По данным украинского Минздрава, по состоянию на сегодня в столкновениях в Киеве пострадали более 600 человек, почти 400 из которых были госпитализированы.