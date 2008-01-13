Ющенко и Шойом подняли бокалы на конкурсе вина (фото)

Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО и Венгерской Республики Ласло ШОЙОМ в Мукачево приняли участие в ХІІІ областном фестивале-конкурсе «Червене вино – 2008», сообщает президентская пресс-служба.

Главы государств посмотрели программу конкурса вина закарпатских виноделов.

Справка. Фестиваль вина в Закарпатье традиционно проводят в канун старого Нового года на центральной площади Мукачево. Прошлой зимой фестиваль собрал около 80 виноделов с Виноградовского, Мукачевского, Береговского, Иршавского и Ужгородского районов.

Кроме вина на фестивале продают мед, воск, домашнюю колбасу, сыр и тому подобное.