Ющенко и Шойом подняли бокалы на конкурсе вина (фото)

20:28, 13 января 2008
Политика
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На фестивале продают мед, домашнюю колбасу...

Шойом, ЮщенкоПрезиденты Украины Виктор ЮЩЕНКО и Венгерской Республики Ласло ШОЙОМ в Мукачево приняли участие в ХІІІ областном фестивале-конкурсе «Червене вино – 2008», сообщает президентская пресс-служба.

Главы государств посмотрели программу конкурса вина закарпатских виноделов.

Справка. Фестиваль вина в Закарпатье традиционно проводят в канун старого Нового года на центральной площади Мукачево. Прошлой зимой фестиваль собрал около 80 виноделов с Виноградовского, Мукачевского, Береговского, Иршавского и Ужгородского районов.

Кроме вина на фестивале продают мед, воск, домашнюю колбасу, сыр и тому подобное.

 

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