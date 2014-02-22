В Днепропетровске, Полтаве и Чернигове демонтировали памятники Ленину

В Полтаве вождя мирового пролетариата повалили за помощью Камаза и троса в присутствии множества людей.

Горожане сначала предупредили власти о необходимости демонтажа памятника, а потом взялись за дело сами.

В Днепропетровске пытались сделать это в течение более чем шести часов. Его пилили, разбивали и взимали с помощью троса крана и грузовика. При этом многотысячная толпа пела гимн и кричала "Слава Украине!

Ликвидации памятника сначала пыталась помешать группа молодых людей. Кто-то даже выстрелил и был ранен.

Правоохранители быстро с главной площади города исчезли и помешать вандализму не пытались. После многочасовых усилий Ленин упал.

Еще одного Ленина достаточно быстро - с помощью троса наброшенного на шею, сбросили с постамента в Чернигове.