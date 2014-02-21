В Сумах одну из улиц хотят переименовать в честь погибших на Майдане



Как передает кореспондент УНИАН, об этом вечером 21 февраля на площади Независимости митингующим заявил глава областной организации ВО «Батькивщина» Александр Лысенко.

«Есть предложение внести на рассмотрение горсовета вопрос о переименовании одной из сумских улиц в честь людей, погибших во время массовых акций протестов в Киеве», - отметил Лысенко.

По его словам, на данный момент создана инициативная группа, которая должна определить какую из улиц переименовать и как именно она должна называться. Проект планируют внести на рассмотрение во время внеочередной сессии городского совета в суботу, 22 февраля.

В свою очередь оппозиционный депутат облсовета Николай Клочко призвал всех автолюбителей присоединиться к Автомайдану. Сбор активистов назначили на 10.00 в суботу, 22 февраля.