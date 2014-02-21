Командиры силовиков сами решили уйти с правительственного квартала - Гриценко

Об этом написал Гриценко на своей странице в Facebook, обращаясь к Автомайдану, Самообороне Майдана и Правому сектору.

«Вместе с однопартийцем - депутатом Олегом Канивцем мы сейчас вывозим из Киева подразделения «Беркута» - Одесское, Севастопольское, Херсонское и Винницкое - которые приняли решение прекратить охрану АП на Банковой и в колонне направляются к местам постоянной дислокации. Согласно принятому вчера Постановлению Верховной Рады, кроме «Беркута», в колонне региональные подразделения Южного территориального командования Внутренних войск. Общая численность - около 800 человек. А всего квартал на Банковой покидают 1100 военнослужащих Внутренних войск - и едут домой в регионы», - пишет Гриценко.

Он также отмечает, что командиры «Беркута» публично заявили журналистам, что они присягали на верность украинскому народу, а не отдельным политикам или олигархам. Они не боятся быть уволенными с должностей, но преступных приказов своим подчиненным не отдадут.

«Чтобы избежать конфликтов с протестантами на блокпостах по маршруту, колонну «Беркута» и внутренних войск мы с Канивцем будем сопровождать в Умань, дальше - они доберутся сами. Командиры «Беркута» и внутренних войск нам доверились, и мы должны сделать свое дело честно - гарантировать им безопасность возвращения домой», - замечает Гриценко.

Он извиняется за то, что не будут голосовать сегодня в Раде. «Но, поверьте, вывод «Беркута» из столицы - это сейчас гораздо важнее, чем наши два голоса под куполом», - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 февраля Верховная Рада на своем экстренном заседании приняла постановление, которым осудила применение насилия, что привело к гибели граждан Украины, пыток, истязаний и других преступлений против человечности.

Своим постановлением Верховная Рада обязала Кабинет министров, СБУ, Министерство внутренних дел, Министерство обороны Украины и другие военизированные группировки немедленно прекратить применение силы и запретить использование любых видов оружия и специальных средств против граждан Украины.

Парламент обязал СБУ и МВД безотлагательно отменить решение о проведении на территории Украины антитеррористической операции и возвратить военнослужащих в места их постоянной дислокации.

Сегодня днем, 21 февраля, силовики, охранявшие здание парламента и АП, начали сворачивать свои действия.

В частности, по состоянию на 14.00 на площади Конституции перед зданием Верховной Рады не осталось ни одного автобуса с силовиками, у АП кордон спецназовцев также снят.