В России заявили о нерешительности Януковича и готовности работать с новой властью Украины

В Государственной думе России заявили о нерешительности Президента Украины Виктора Януковича и готовности работать с новыми властями Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал глава Комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Слуцкий.

«Традиционная нерешительность Януковича проявилась, к большому сожалению, и здесь, и имела негативные в историческом масштабе последствия… Я не хочу обсуждать персонально Виктора Януковича, но его бездействие имело для Украины катастрофическое последствие и позволило западным тяжеловесам и оппозиции выкрутить ситуацию в тот алгоритм, который зафиксирован в соглашении», - сказал Слуцкий.

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«Будем исходить из того, что это соглашение не разделяет нас с Украиной. В случае, если Украина обратится к нам за помощью, Россия, я думаю, безусловно, эту помощь окажет. Какой бы ни была для нас новая власть, безусловно, мы будем с ней общаться в интересах народа. Конечно, мы будем сотрудничать», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли самому Януковичу идти на выборы, если они состоятся в декабре, Слуцкий сказал: «Если будет возврат к Конституции 2004 года, если будет сформирована управляемая Западом через оппозицию Верховная Рада, которая назначит через некоторое время следующего за Януковичем Президента, то это снимает актуальность данного вопроса, уйдет Янукович сейчас или через некоторое время. По сути дела, ситуация уже пошла по западной модели развития, и в этом случае немедленная его отставка или отсутствие таковой не является ключевым событием для развития ситуации».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Администрации Президента Украины состоялась церемония подписания Соглашения об урегулировании кризиса в Украине.