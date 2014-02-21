В ЕС хотят остановить уничтожение Украины "любой ценой"

Также он добавил, что страна срочно нуждается в урегулировании кризиса и мире.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Аврамопулос заявил во время заседания Совета ЕС на уровне министров обороны 28 стран-членов в Афинах, добавив, что Вооруженные силы Украины должны стоять в стороне от конфликта.

"Мы очень пристально следим за событиями. Несколько министров обороны стран ЕС высказались за необходимость, чтобы Вооруженные силы Украины не вмешивались в конфликт. Это был четкий посыл", - сказал греческий министр.

"Любой ценой мы должны остановить социальное и экономическое уничтожение Украины. Ситуация остается очень сложной. Насилие - неприемлемо и должно быть остановлено. Украина требует демократического и социального мира. Через диалог также надо изолировать экстремистские элементы", - подчеркнул Аврамопулос.

Читайте такжеБайден предупредил Януковича о новых санкцияхОн добавил, что ЕС и его институты должны и дальше принимать активное участие в помощи Украине в поисках урегулирования кризиса. "Мы подтверждаем, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС лежит на столе", - добавил греческий министр, страна которого также является членом НАТО.

Он, однако, уклонился от ответа на вопрос журналистов, должен ли ЕС направить военную миссию в Украину с миротворческими функциями в случае дальнейшей эскалации ситуации. "Это должно решаться в Брюсселе. Сейчас в Киеве работают трое министров иностранных дел, есть также Выводы Совета ЕС (о санкциях)", - сказал глава греческого оборонного ведомства.