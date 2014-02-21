Представитель Президента пообещал, что все услышат "очень хорошую обнадеживающую информацию"
10:44, 21 февраля 2014Политика
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Представитель Президента в парламенте, народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко сказал, что в ближайшее время будет “очень хорошая обнадеживающая информация”.
Юрий Мирошниченко пообещал обнадеживающую информацию
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
“Я доволен тем, что здравый смысл взял верх. И я думаю, в ближайшее время вы услышите очень хорошую обнадеживающую информацию”, - сказал он и добавил, что пока больше ничего сказать не может.
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Он также сообщил, что информация, о которой он говорит, должна появиться в течение часа.
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