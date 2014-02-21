В центре Житомира сносят памятник Ленину (онлайн-трансляция)
00:42, 21 февраля 2014Политика
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Сейчас в Житомире началась акция по демонтажу протестующими памятника Ленину.
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции пришли колонной от площади Королева и начали валить памятник Ленину возле Дома правосудия на Соборной площади
Участие в акции принимают около четырехсот человек.
На памятник накинули тросы и пытаются свалить на землю гранитный монумент Ленину.
Также вчера, 20 февраля , житомирские активисты "Правого сектора" написали на памятнике Ленину в Житомире баллончиком "Палач" и бросили в него несколько бутылок с зажигательной смесью.
После этого постамент загорелся, активисты колонной вернулись обратно к помещению облгосадминистрации
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