В центре Житомира сносят памятник Ленину (онлайн-трансляция)

00:42, 21 февраля 2014
Политика
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Сейчас в Житомире началась акция по демонтажу протестующими памятника Ленину.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции пришли колонной от площади Королева и начали валить памятник Ленину возле Дома правосудия на Соборной площади

Участие в акции принимают около четырехсот человек.

На памятник накинули тросы и пытаются свалить на землю гранитный монумент Ленину.

Также вчера, 20 февраля , житомирские активисты "Правого сектора" написали на памятнике  Ленину в Житомире баллончиком "Палач" и бросили в него несколько бутылок с зажигательной смесью.

После этого постамент загорелся, активисты колонной вернулись обратно  к помещению  облгосадминистрации

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