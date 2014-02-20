22.05.2018
вторник
USD
25.97
EUR
30.59
Услуги
Реклама на сайте
Пресс-центр
Фотобанк
Мониторинг СМИ
Подписка на новости
Соцсети
Facebook
Google+
VKontakte
Twitter
Viber
Telegram
Рус
Укр
Eng
В работе ВР объявлен перерыв до 10 часов утра 21 февраля
23:08, 20 февраля 2014
Политика
0
Детали - позже...
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
•
•
•
Лента новостей
08:47
Розничная торговля в Украине с начала года выросла на 7%
08:30
В Киеве сегодня без осадков, температура до +22°
08:17
Силы ООС не дали выбить себя из Южного: боевики понесли серьезные потери
08:12
Сегодня в Украине практически без осадков, на востоке до +27° (карта)
08:00
Землю накроют мощные магнитные бури: как облегчить их влияние на организм
07:58
Умерла одна из трех выживших в авиакатастрофе на Кубе
07:34
Шевченко сыграл в прощальном матче Пирло и забил гол уже на первой минуте
07:30
Обострение ситуации на Донбассе: 2 украинских бойцов погибли, 9 были ранены
06:50
Конец теориям заговора: фрагменты зубов Гитлера указали на обстоятельства его смерти
06:22
Госсекретарь США призвал Россию вывести свои силы с оккупированных ею грузинских территорий
05:17
Мужчина героически спас сына в битве с четырехметровым крокодилом
04:12
МИД Украины выразил протест из-за незаконного задержания активистов "Крымской солидарности" на оккупированном полуострове
03:35
Трамп хочет отказаться от саммита с КНДР
03:09
В МИД не исключают возможность обмена Сенцова на руководителя РИА "Новости Украина" Вышинского
02:23
Трамп ужесточил санкции против Венесуэлы
01:44
Голоса для поддержки закона о Высшем антикоррупционном суде будет найти непросто - Парубий
01:03
Самые жесткие санкции в истории: США угрожают Ирану "беспрецедентным давлением"
00:32
Еще не все позиции по законопроекту об антикоррупционном суде согласованы - Парубий
21 мая, понедельник
23:58
Принц Гарри стал первым за 125 лет членом королевской семьи, который не побрился в день свадьбы - СМИ
23:31
Сирийская армия впервые за шесть лет взяла под полный контроль столицу Дамаск
22:58
Хотел сфотографироваться: в Одессе госпитализирован юноша, получивший поражение электротоком на крыше поезда
22:45
Украинец Стаховский прошел во второй круг квалификации Ролан Гаррос, Марченко вылетел
22:34
Обама с женой подписали контракт с Netflix
22:07
Первый иммигрант в космосе: межзвездный астероид поселился на орбите Юпитера
22:05
В оккупированную Горловку зашли боевики с шевронами "Сомали"
21:37
Без МВФ не обойтись: Украине в ближайшие годы будет не хватать 16 миллиардов - эксперты
21:17
Чехия собирается ускорить трудоустройство украинцев
21:09
Отравление 36 детей в николаевской школе расследуют как хулиганство
20:38
В Марселе неизвестные открыли стрельбу из автомата Калашникова - СМИ
20:22
Экс-нардепу Мартыненко "со скандалом" вручили обвинительный акт – адвокат
20:14
Определились 26 из 32 участников группового этапа Лиги чемпионов
20:12
Не хватило места: на Львовщине пассажиры заблокировали движение электрички
19:32
В центре Киева полуголый мужчина со спиртным в руках вылез из окна иномарки на полном ходу (видео)
19:19
Melovin: повзрослел и понял, что на Евровидении есть место для политики
19:07
Политзаключенный Карпюк советует украинцам не ехать на Чемпионат мира по футболу в России
19:06
Обвиняемый в создании экстремистской группы помощник Джемилева в последний раз был в Крыму в 2017 году - Чубаров
18:47
Мнение
Как СБУ пытает журналиста Вышинского
18:47
Аналитика
Украинский футбол 2017/18: перестраивающийся Шахтер, омоложенное Динамо и сенсационная Ворскла
18:29
Пограничники показали очередное доказательство российской агрессии на Донбассе (фото)
18:24
Как встретим гостей, где развлечемся и где искать фан-зоны: как Киев будет встречать финал Лиги Чемпионов-2018
18:21
Неудобная правда: Кремль подверг цензуре упоминания о победе в Каннах фильма "Донбасс"
18:19
Вместо Вереса в следующем сезоне УПЛ будет играть ФК Львов
18:15
Нацполиция объявила повышенный уровень террористической угрозы
18:14
В Марьинке в результате обстрела боевиков погиб местный житель
18:11
После Brexit Британия стала более гостеприимной к мигрантам - министр
18:04
Трогательное прощание Иньесты с Барселоной (фото, видео)
17:51
Гройсман хочет скорее завершить установку бытовых счетчиков в домах украинцев
17:47
Новое место для селфи: в сети показали потрясающее маковое поле под Мукачево (фото)
17:44
Умер джазовый гитарист, который продюсировал дебютный альбом Мадонны
17:44
Рядом с детьми и родственниками: появились официальные фото супругов герцогов Сассекских - Гарри и Меган
17:42
Трудовая миграция в Литву удвоилась за счет украинцев
17:39
Зарплата экспертов по отбору судей Антикоррупционного суда может составить около 7 тысяч долларов
17:38
На церемонии закрытия Каннского кинофестиваля актриса шокировала деталями секс-скандала с Вайнштейном
17:33
Проигнорированные Россией запросы о Сенцове и Кольченко будут доказательной базой в суде - пресс-секретарь МИД
17:23
Сестра Сенцова: голодовка – это уже жест отчаяния
17:19
После рассуждений главы Волынской таможни Кривицкого о "бизнес-климате" там начали необоснованно проверять грузы - СМИ
17:13
Глава фракции "Оппоблока" в Одесском облсовете поделился словами Геббельса о "маньяках-бандеровцах"
17:06
Супрун добралась до "психов" и "неадекватов": развеяла мифы о психическом здоровье
17:00
Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22°
16:55
"Не верит ни в какое правосудие": адвокат рассказал о готовности Сенцова голодать "до конца"
16:50
Украинец Парфенов возглавил клуб российской премьер-лиги Урал
16:46
Украина прилагает недостаточно усилий для освобождения Сенцова - правозащитница
16:46
Турецкая лира снова упала до рекордного минимума к доллару
16:41
Любителям мелодрам: названы 10 самых грустных сцен в кино
16:35
ДРГ террористов атаковала позиции украинских военных на окраине Южного - обе стороны понесли потери
16:32
Аксенов предложил возродить в оккупированном Крыму колхозы
16:31
В одесской колонии заключенный порезал острым предметом майора внутренней службы
16:30
В Украине завтра практически без осадков, на востоке до +27° (видеопрогноз)
16:23
Чемпионат украинской Премьер-лиги стал худшим по посещаемости за все годы независимости
16:17
На Волыни суд посадил на 6 лет француза, готовившего теракты на Евро-2016
16:15
В Кремле назвали борьбу Британии с "грязными деньгами" из РФ "русофобией"
16:14
Меркель проинформировала Порошенко об итогах переговоров с Путиным
16:06
"Дочки" российских госбанков смогут продолжить работу как финкомпании - эксперт
16:04
"Показала средний палец": в Харькове патрульная остановила авто и врезалась в него (видео)
16:03
В джинсах прошлась по рельсам: помолодевшая Пугачева расплакалась после бесплатных съемок
Все новости
Развернуть
Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение
Отправить