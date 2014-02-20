Деловая авиация увеличила количество рейсов на вылет - источник
К вечеру 20 февраля количество рейсов бизнес-авиации на вылет из Киева увеличилось почти втрое.
Об этом УНИАН сообщил источник на рынке авиаперевозок.
В частности, в международном аэропорту «Жуляны» на вылет были заявлены почти 70 рейсов при обычной нагрузке в 18-30 рейсов.
Вместе с тем, аналогичного всплеска рейсов бизнес-авиации на вылет в другом аэропорту – «Борисполь» не зафиксировали.
Ранее ряд СМИ сообщали о массовом выезде из Украины семей чиновников и народных депутатов, покидающих страну в связи с обострением политического кризиса.
Кроме того, СМИ также сообщили о том, что самолет бизнесмена Рината Ахметова аэробус А319 б.н. P4-RLA приземлился в 20.00 (по киевскому времени) в аэропорту Фарнборо (Великобритания). Самолет летел из Донецка. В то же время, как сообщила журналистам директор по связям с общественностью и коммуникациям группы компаний ”СКМ”, принадлежащей Ахметову, бизнесмена на борту не было.