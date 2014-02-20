Деловая авиация увеличила количество рейсов на вылет - источник

Об этом УНИАН сообщил источник на рынке авиаперевозок.

В частности, в международном аэропорту «Жуляны» на вылет были заявлены почти 70 рейсов при обычной нагрузке в 18-30 рейсов.

Вместе с тем, аналогичного всплеска рейсов бизнес-авиации на вылет в другом аэропорту – «Борисполь» не зафиксировали.

Ранее ряд СМИ сообщали о массовом выезде из Украины семей чиновников и народных депутатов, покидающих страну в связи с обострением политического кризиса.

Кроме того, СМИ также сообщили о том, что самолет бизнесмена Рината Ахметова аэробус А319 б.н. P4-RLA приземлился в 20.00 (по киевскому времени) в аэропорту Фарнборо (Великобритания). Самолет летел из Донецка. В то же время, как сообщила журналистам директор по связям с общественностью и коммуникациям группы компаний ”СКМ”, принадлежащей Ахметову, бизнесмена на борту не было.