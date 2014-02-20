Янукович задекларировал министрам готовность к компромиссу, но ему трудно доверять - Туск
Президент Украины Виктор Янукович во время сегодняшней встречи с министрами иностранных дел Польши, Германии, Франции задекларировал готовность к компромиссу, но ему трудно доверять, через ранее не выполненные обещания.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск на пресс-конференции.
”Среди прочего договорились с президентом Януковичем о готовности к внеочередным президентским и парламентским выборам, которые должны состояться еще в этом году”, - сказал он.
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По его словам, президент также задекларировал готовность создать правительство национального единства в течение 10 дней и внести изменения в Конституцию Украины до лета этого года.
Туск сказал, что именно эти предложения сейчас анализирует украинская оппозиция, которая встречается с европейскими министрами.
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”Но мы считаем, что трудно относиться серьезно к этим предложениям, в контексте ранее не выполненных) обязательств Януковича”, - отметил Туск.
”Опыт показывает, что обязательства, которые берет на себя украинская администрация, редко реализуются”, - добавил польский премьер.