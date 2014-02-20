Уже 130 милиционеров доставлены в медзаведения с огнестрельными ранениями - МВД

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в целом с 18 февраля за медицинской помощью обратились 565 работников органов внутренних дел, из них 410 – госпитализированы.

Количество погибших работников милиции в настоящее время составляет 13 человек.

Как сообщал УНИАН, после обеда в МВД сообщали, что в Киеве сегодня 30 милиционеров получили огнестрельные ранения.

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«В течение 20 февраля в медицинские заведения уже доставлено более 50 работников милиции, 30 из них имеют огнестрельные ранения, трое работников правоохранительных органов умерли», - сообщили в МВД.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновились вооруженные столкновения между протестующими и силовиками. По предварительным данным, погибли около 30 человек, более тысячи ранены, сотни госпитализированы.

Сегодня утром в Киеве противостояние между милицией и митингующими обострилось.

Ранее пресс-служба ВО «Свобода» сообщала, со стороны Институтской по людям открыли огонь снайперы и автоматчики.

Администрация Президента и лидеры оппозиции обвинили друг друга в нарушении договоренности о перемирии.

По предварительным данным Штаба национального сопротивления, сегодня было убито более 60 протестующих.

В МВД заявили, что выдали милиционерам огнестрельное оружие, и они имеют право его применять.

Департамент здравоохранения КГГА сообщил, что по состоянию на 15.00 20 февраля за период с 18 февраля в заведения здравоохранения за медицинской помощью обратился 551 участник массовых мероприятий, которые происходят в центре столицы. Госпитализированы 332 человека.

По состоянию на 15.00 в бюро судебно-медицинской экспертизы доставлено 67 трупов.