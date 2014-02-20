Нардеп Развадовский написал заявление о выходе из фракции ПР

Об этом сообщил депутат Юрий Деревянко на своей странице в Facebook.

Заявление о выходе «регионал» написал прямо в стенах парламента, где в эти минуты проходит экстренное заседание.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 19 февраля, о выходе из фракции Партии регионов заявили, в частности, народные депутаты Юрий Благодыр, Владислав Атрошенко, Юрий Шаповалов.

Сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко написал заявление о выходе из рядов Партии регионов.

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Также сегодня народные депутаты из Закарпатья Иван Бушко, Сергей Мошак, Михаил Ланьо, Василий Ковач и Иштван Гайдош официально заявили о выходе из Партии регионов.

Кроме того, по данным оппозиции, из рядов парламентской фракции Партии регионов вышел Александр Пресман.