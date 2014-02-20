У Путина отрицают, что Янукович попросил политубежища в России

"Это утка, это информационная партизанщина, информационная война", - сказал Песков в интервью телеканалу «Дождь», передает РИА Новости.

На вопрос, смотрит ли Путин видеотрансляцию событий в Киеве, которую в эти дни показывают все мировые каналы, Песков ответил: "Путин в меньшей степени видит кадры (из Киева) - у него сейчас нет времени смотреть телевизор. В большой степени он получает информацию по различным каналам".

Читайте такжеЯнукович прервал разговор с министрами ЕС для звонка ПутинуРанее Песков сообщил, что Путин по просьбе Януковича отправляет в Киев омбудсмена РФ Владимира Лукина в качестве посредника на переговорах с оппозицией.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. По последним данным, число погибших в ходе беспорядков достигло 64 человек, сотни человек пострадали.