Меркель предложила Януковичу посредничество ФРГ и ЕС на переговорах с оппозицией

"Канцлер ФРГ заявила о готовности ЕС, Германии и других партнеров поддержать переговоры правительства с оппозицией. Она настоятельно призвала украинского президента принять это предложение. Любая затяжка времени будет накалять конфликт и таит в себе серьезный риск", - подчеркнул Зайберт, котрого цитирует РИА «Новости».

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Зайберт отметил, что Меркель резко осудила кровопролитие, жертвами которого стали несколько десятков человек. "Все стороны должны безотлагательно отказаться от насилия и соблюдать достигнутую договоренность о перемирии. Главная ответственность за это лежит на руководстве страны", - заявил официальный представитель правительства ФРГ.

"Только переговоры со скорым, ощутимым результатом в формировании правительства и конституционной реформе дают шанс к долгосрочному решению конфликта", - добавил Зайберт.