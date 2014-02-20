Из рядов фракции Партии регионов вышел еще один депутат – «Батькивщина»

Об этом стало известно от сотрудников аппарата Верховной Рады, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 февраля, о выходе из фракции Партии регионов заявили, в частности, народные депутаты Юрий Благодир, Владислав Атрошенко, Юрий Шаповалов.

Сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко написал заявление о выходе из рядов Партии регионов.

Также сегодня народные депутаты из Закарпатья Иван Бушко, Сергей Мошак, Михаил Ланьо, Василий Ковач и Иштван Гайдош официально заявили о выходе из Партии регионов.