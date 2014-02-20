Из рядов фракции Партии регионов вышел еще один депутат – «Батькивщина»
14:11, 20 февраля 2014Политика
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Из рядов парламентской фракции Партии регионов вышел еще один народный депутат - Александр Пресман.
Олександр Герега та Олександр Пресман
Об этом стало известно от сотрудников аппарата Верховной Рады, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.
Как сообщал УНИАН, вчера, 19 февраля, о выходе из фракции Партии регионов заявили, в частности, народные депутаты Юрий Благодир, Владислав Атрошенко, Юрий Шаповалов.
Сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко написал заявление о выходе из рядов Партии регионов.
Также сегодня народные депутаты из Закарпатья Иван Бушко, Сергей Мошак, Михаил Ланьо, Василий Ковач и Иштван Гайдош официально заявили о выходе из Партии регионов.
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