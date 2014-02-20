Со сцены Майдана объявили, что в Дом профсоюзов срочно нужна скорая реанимация

Со сцены Майдана объявили о том, что срочно необходима скорая реанимация в Дом профсоюзов.

Как передает корреспондент УНИАН, с Майдана обратились ко всем медицинских работников города Киева присоединиться к Майдану, поскольку большое количество раненых.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние полицейских и митингующих. С вечера 18 февраля и до сих пор “Беркут” штурмует Майдан. Сообщают о 28 погибших и более тысячи раненых.

Сегодня около 9.00 митингующие пошли в наступление на правоохранителей организованными колоннами.