Со сцены Майдана объявили, что в Дом профсоюзов срочно нужна скорая реанимация
09:21, 20 февраля 2014Политика
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На Майдане большое количество раненых.
Со сцены Майдана объявили о том, что срочно необходима скорая реанимация в Дом профсоюзов.
Как передает корреспондент УНИАН, с Майдана обратились ко всем медицинских работников города Киева присоединиться к Майдану, поскольку большое количество раненых.
Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние полицейских и митингующих. С вечера 18 февраля и до сих пор “Беркут” штурмует Майдан. Сообщают о 28 погибших и более тысячи раненых.
Сегодня около 9.00 митингующие пошли в наступление на правоохранителей организованными колоннами.
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