Целью украинских властей должны быть свободные выборы - Обама

"Перемирие в Украине может сохраняться, но в конечном счете властям необходимо двигаться к созданию правительства согласия, пусть даже временного. Это откроет путь к справедливым и свободным выборам, чтобы воля украинского народа была правильно выражена, без того хаоса, который мы видели на улицах", — сказал Обама на пресс-конференции в среду.

Как сообщают РИА Новости, президент США не согласен, что кризис в Украине является отражением противостояния Вашингтона и Москвы.

"Мы не рассматриваем это как шахматную доску времен холодной войны, на которой мы противостоим России", — сказал он.