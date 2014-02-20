Целью украинских властей должны быть свободные выборы - Обама
07:14, 20 февраля 2014Политика
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Задачей властей Украины должно быть создание объединенного правительства и проведение свободных выборов, заявил президент США Барак Обама.
Барак Обама не рассматривает Украину как шахматную доску / REUTERS
"Перемирие в Украине может сохраняться, но в конечном счете властям необходимо двигаться к созданию правительства согласия, пусть даже временного. Это откроет путь к справедливым и свободным выборам, чтобы воля украинского народа была правильно выражена, без того хаоса, который мы видели на улицах", — сказал Обама на пресс-конференции в среду.
Как сообщают РИА Новости, президент США не согласен, что кризис в Украине является отражением противостояния Вашингтона и Москвы.
"Мы не рассматриваем это как шахматную доску времен холодной войны, на которой мы противостоим России", — сказал он.
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