Во время штурма Хмельницкой СБУ застрелили человека

«Молодой человек получил огнестрельное ранение в голову. Врачи оказали ему помощь, но травма оказалась несовместима с жизнью», - рассказал начальник подстанции городской станции скорой помощи Юрий Донюк, сообщает местное издание vsim.ua.

Трагедия произошла после девяти часов вечера, когда начался пожар и обстрел.

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«Начиная с девяти вечера, к медикам обратилось много людей с огнестрельными ранениями. Бригады врачей и волонтеры помогают пострадавшим на месте. Митингующие не хотят ехать в больницу. Но с тяжелыми ранениями все-таки отвозим в городской больнице. Она уже переполнена, поэтому двух хмельничан уже направили в областную больницу. У них ранения в глаза», - рассказал Донюк.

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Сейчас возле здания СБУ горят скаты. Часть неба затянуло черным дымом. Майданщики скандируют "Позор!". В окна здания бросают коктейли Молотова.