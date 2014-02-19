На сегодня в Киеве незаконно введено чрезвычайное положение - экс - сотрудник СБУ

23:52, 19 февраля 2014
Политика
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Действия властей по ограничению движения в Киеве, а также блокирование въездов и выездов из города, не имеют законных оснований. 

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал бывший глава пресс-службы СБУ Станислав Речинский.

По его словам, фактически на сегодняшний день в Киеве незаконно введено чрезвычайное положение (ЧП).

«Эти действия не имеют законных оснований, но все действия властей на протяжении последних месяцев не имели законных оснований», - отметил он.

«Причем, власти не понимают очень простой вещи - если они перестает исполнять закон, то граждане также перестают его соблюдать. Если не работает суд - начинается самосуд», - подытожил Речинский.

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