На сегодня в Киеве незаконно введено чрезвычайное положение - экс - сотрудник СБУ
23:52, 19 февраля 2014Политика
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Действия властей по ограничению движения в Киеве, а также блокирование въездов и выездов из города, не имеют законных оснований.
Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал бывший глава пресс-службы СБУ Станислав Речинский.
По его словам, фактически на сегодняшний день в Киеве незаконно введено чрезвычайное положение (ЧП).
«Эти действия не имеют законных оснований, но все действия властей на протяжении последних месяцев не имели законных оснований», - отметил он.
«Причем, власти не понимают очень простой вещи - если они перестает исполнять закон, то граждане также перестают его соблюдать. Если не работает суд - начинается самосуд», - подытожил Речинский.
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