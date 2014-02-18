В Мариинском парке силовики применили светошумовые гранаты и травматическое оружие

В Мариинском парке возобновились столкновения между митингующими и милиционерами.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции попытались атаковать кордон правоохранителей, которые находятся возле палаточного городка сторонников Партии регионов, недалеко от здания Верховной Рады. Читайте такжеОколо 2 тыс. членов Самообороны выстроились в Мариинском парке В ответ правоохранители применили к митингующим светошумовые гранаты и травматическое оружие.

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