В Мариинском парке силовики применили светошумовые гранаты и травматическое оружие
14:52, 18 февраля 2014Политика
1
В Мариинском парке возобновились столкновения между митингующими и милиционерами.
В Мариинском парке возобновились противостояния
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции попытались атаковать кордон правоохранителей, которые находятся возле палаточного городка сторонников Партии регионов, недалеко от здания Верховной Рады.
Читайте такжеОколо 2 тыс. членов Самообороны выстроились в Мариинском парке
В ответ правоохранители применили к митингующим светошумовые гранаты и травматическое оружие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter