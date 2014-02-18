В Мариинском парке силовики применили светошумовые гранаты и травматическое оружие

14:52, 18 февраля 2014
Политика
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В Мариинском парке возобновились столкновения между митингующими и милиционерами.

В Мариинском парке возобновились противостояния

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции попытались атаковать кордон правоохранителей, которые находятся возле палаточного городка сторонников Партии регионов, недалеко от здания Верховной Рады.

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В ответ правоохранители применили к митингующим светошумовые гранаты и травматическое оружие.

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