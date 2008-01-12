Президент подписал указ о символике Госслужбы спецсвязи и защиты информации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о символике Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, в соответствии с указом, подписанным 11 января, учреждаются эмблема и флаг Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, служебные флаги органов, подразделений, заведений, учреждений этой службы.

Указом установлено, что органы, подразделения, заведения и учреждения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины могут иметь собственные служебные флаги.

Описания и рисунки отмеченных флагов, а также перечень органов, подразделений, заведений и учреждений, которые могут иметь эти флаги, и порядок их использования утверждаются председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по согласованию с Комиссией государственных наград и геральдики.