В Ивано-Франковске более 20 тыс. человек вышли на вече солидарности с Майданом

В Ивано-Франковске более 20 тысяч человек собрались на вече ”Киев, держись, - Франковск с тобой!”, которое началось сегодня в 12.00.

Как передает корреспондент УНИАН, вече организовал Штаб студенческого сопротивления.

Большинство участников акции являются студентами и преподавателями вузов Ивано-Франковска. К площади перед админзданием студенты от своих вузов прошли по улицам города, чтобы продемонстрировать поддержку Евромайдана в Киеве.

Координаторы студенческого сопротивления призвали студентов записываться в отряды самообороны, медицинских волонтеров и отправляться в Киев в поддержку митингующих.

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Студенты скандируют ”Киев держись! - Франковск с тобой!” и ”Франковск - к бою”.

Желающим выехать на Киев проведут соответствующий инструктаж, как вести себя в условиях боевых действий.

Предприниматели также присоединились к забастовке. На вече ораторы подчеркнули необходимость ехать в Киев, где сейчас решается судьба Украины.