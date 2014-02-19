У Януковича кровь на руках - МИД Швеции

«Надо сказать прямо: окончательная ответственность за смерти и насилие в Киеве лежит на президенте Януковиче. У него кровь на руках», — цитирует министра Лента.ру.

Вечером 18 февраля посол США на Украине Джеффри Пайетт также заявил, что Соединенные Штаты считают Януковича «ответственным за все, происходящее в стране».

Тон высказываний западных дипломатов ужесточился после вчерашних беспорядков в Киеве, в ходе которых погибли, по последним данным, 25 человек. Столкновения милиции со сторонниками оппозиции начались после попытки последних заблокировать здание Верховной Рады. Силовикам удалось оттеснить активистов на Майдан Незалежности, где развернут лагерь оппозиции. В настоящее время стражи порядка взяли палаточный городок в кольцо.

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Президент Янукович в последние дни провел несколько встреч с лидерами оппозиции и призвал их «немедленно отмежеваться от тех радикальных сил, которые провоцируют кровопролитие».

Между тем, как заявил глава УДАРа Виталий Кличко, последняя его встреча с главой государства закончилась безрезультатно. Янукович, с его слов, реагирует на ситуацию в стране «абсолютно неадекватно». Оппозиционер пояснил, что президент потребовал немедленно прекратить противостояние на Майдане и «сложить оружие». «Непонятно, какое оружие он имел в виду, если в центре Киева силовики жестоко расстреливают митингующих», — заявил Кличко.