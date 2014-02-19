Чрезвычайное положение фактически введено во всей Украине - Томенко

Чрезвычайное положение фактически введено не только на столичном Майдане, но и по всей территории Украины, заявил в интервью «Еспресо.TV» народный депутат Николай Томенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Томенко, по его словам, «в центр Киева почти невозможно добраться. Центр парализован, добираться можно только пешим ходом. Заблокирован транспорт, метро не работает. С точки зрения питания - в центре города люди не могут поесть, потому владельцам заведений общественного питания дали указание их закрыть».

«Что касается Украины, то, как информируют меня депутаты местных советов, движущиеся на Киев, милиция, ссылаясь на некий несуществующий или тайный документ Кабинета министров, блокирует движение людей в столицу. Это все - фактические признаки введения чрезвычайного положения в Украине», - убежден народный депутат.

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Томенко напомнил, что в соответствии с Конституцией и законами Украины, подписанный Президентом указ о введении чрезвычайного положения в отдельном регионе или по всей Украине в течение двух дней должен быть подтвержден Верховной Радой Украины.

«Итак, сегодня ситуация выглядит следующим образом: несмотря на публичные заявления представителей власти о том, что она не пойдет на введение чрезвычайного положения, де-факто, оно уже действует в Украине», - сказал Томенко.