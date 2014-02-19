В Ивано-Франковске активисты захватили областные МВД, СБУ и прокуратуру

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 10.00 возле помещений СБУ и милиции, которые расположены на улице Сахарова и имеют только отдельные подъезды рядом, находится около сотни мужчин и женщин, которые наблюдают за зданием и фотографируют.

В здании выбиты окна и сильно обгорели входные двери, больше всего у СБУ.

Возле областной прокуратуры все спокойно. Перед входом тлеют сожженные дела (куча диаметром до 3 метров и высотой более 50 см). Представитель прокуратуры описывает, что уничтожено, и наблюдает за тлением дел. В здании митингующих нет. На проходной говорят, что никого не принимают в связи со сложившейся ситуацией. Работники прокуратуры выносят из помещения свою форменную одежду .

На площади перед областным советом собираются митингующие, в основном мужчины, к которым присоединяются студенты города.