Во Львове усилена охрана школ, проводятся уроки личной безопасности

Сегодня во Львове усилены меры безопасности в школах, многих детей в центральной части Львова родители не пустили в учебные заведения, поскольку улицы переполнены активистами, которые продолжают акции протеста у зданий СБУ, МВД, прокуратуры.

Как сообщила начальник управления образования Львовского городского совета Галина Сличная, все учебные заведения города работают.

«Сейчас в школах будут линейки, на которых будут петь гимн Украины, будет минута молчания по людям, которые погибли вчера. После этого классные руководители проведут беседы с родителями о том, чтобы они сопровождали детей в школу и старались забирать их после занятий. Также будут беседы с теми родителями, дети которых не пришли в школу, чтобы они понимали, если дети дома, то они должны находиться под постоянным наблюдением взрослых», - отметила Сличная.

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Она также отметила, что руководители учебных заведений обязаны усилить охрану учебных заведений.

«Чтобы покинуть территорию школы, ученик должен указать причину. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, руководители учебных заведений должны сообщить об этом районный отдел образования и управления образования. Также сегодня утром всем будет указано о личной безопасности», - отметила Сличная.

Во Львовском горсовете сообщили, что движение транспорта в центральной части города и по улицам, прилегающим к центру города (где, собственно, и размещаются захваченные здания УСБУ, ОГА, прокуратуры, УМВД и два райотдела МВД), практически заблокировано большим количеством людей, которые продолжают акции у захваченных зданий.

Водителей просят объезжать улицы Костюшко, Листопадового Чина, Гребинки, Менцинского, Стрыйская, Генерала Чупринки, Витовского.

Как передает корреспондент УНИАН, люди стали свидетелями того, как группа молодых людей раскачала и перевернула патрульную машину ГПС недалеко от областного УВД. Никто не пострадал.

Как передает корреспондент УНИАН, люди стали свидетелями того, как группа молодых людей розгойдала и перебросила патрульную машину ДПС неподалеку от областного УВД. Никто не пострадал.