ООН имеет все основания для ввода миротворцев в Украину - политолог

Массовые убийства протестующих в Киеве является веским основанием для введения миротворческого контингента ООН на территорию Украины

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил политолог Тарас Березовец.

«Для того, чтобы ввести миротворческий контингент, должно быть собрано экстренное совещание Совета безопасности ООН и принято решение о введении «голубых касок», - сказал Березовец.

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Он также отметил, что даже если Россия не проголосует за введение миротворцев на территорию Украины, все равно могут ввести контингент, поскольку для этого есть все основания. Ведь на улицах Киева массово применяют оружие против людей.

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