Янукович позвал лидеров оппозиции сегодня в 23.00 на встречу - Луценко
19:54, 18 февраля 2014Политика
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Президент Виктор Янукович пригласил к себе оппозиционных лидеров сегодня на встречу в 23 часа.
Юрий Луценко сообщил, что сегодня в 23.00 состоится встреча Януковича с оппозицией
Об этом сообщает Тиждень.ua со ссылкой на бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.
Он не смог сказать, разрабатывают ли лидеры оппозиции план действий на ближайшие часы.
«Сегодня решается, в какой стране мы завтра проснемся. Каждый боец «Беркута» и внутренних войск в эти минуты, я знаю, принимает для себя решение, как действовать дальше», - сказал Луценко.
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