Янукович позвал лидеров оппозиции сегодня в 23.00 на встречу - Луценко

Об этом сообщает Тиждень.ua со ссылкой на бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.

Он не смог сказать, разрабатывают ли лидеры оппозиции план действий на ближайшие часы.

«Сегодня решается, в какой стране мы завтра проснемся. Каждый боец «Беркута» и внутренних войск в эти минуты, я знаю, принимает для себя решение, как действовать дальше», - сказал Луценко.