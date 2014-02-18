Президент встретится с оппозицией, когда прекратится силовое противостояние - Герман

Об этом в комментарии Радио Свобода сказала народный депутат от Партии регионов Анна Герман.

«Переговоры состоятся, только когда прекратятся методы борьбы, когда оппозиция уберет людей с оружием с улиц и когда возобновится спокойствие в стране. Тогда надо садиться за стол переговоров», - отметила она.

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«Надо договариваться. То, что делает сейчас оппозиция, призывая далее к вооруженному противостоянию, - это большое преступление против украинского народа и украинского государства. Лидеры оппозиции должны опомниться и прекратить вести людей на кровопролитие», - добавила Герман.

По ее словам, президент «призывал и призывает к тому, чтобы вернуться к мирным переговорам, чтобы вернуть в страну спокойствие и прекратить кровопролитие». «Президент уговаривает об этом уже несколько месяцев. Президент не хочет воевать. Президент хочет мира, спокойствия и развития в Украине», - сказала Герман.

Народный депутат также подтвердила встречу представителей оппозиции с Януковичем во вторник, однако подробности не сообщила.

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О возможных переговорах президента и оппозиции в среду ранее сообщил спикер Верховной Рады Владимир Рыбак. В то же время, как заявил в комментарии изданию «Тиждень» Юрий Луценко, президент якобы планирует встречу с лидерами оппозиции сегодня на 23:00.

Источник: http://www.radiosvoboda.org/content/article/25268428.html.