Рыбак рассказал, когда парламент планирует рассмотреть вопрос Конституции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак надеется, что вопросы, касающиеся конституционных изменений, парламент будет рассматривать в четверг, 20 февраля.

Об этом он заявил на брифинге после Согласительного совета, сообщает пресс-служба ВР.

По словам Рыбака, в настоящее время соответствующие инициативы не зарегистрированы. Вместе с тем, сказал он, если сегодня предложения и проекты постановлений, которые дорабатываются, будут зарегистрированы, то завтра они будут направлены в профильные комитеты, «чтобы в среду они прошли процедуру рассмотрения, а в четверг можно было бы рассматривать вопросы, касающиеся изменений в Конституцию 2004 года или возвращение к Конституции 1996 года».

В заявлении подробно изложены этапы переговоров по данному вопросу.

По словам председателя Верховной Рады, на сегодняшний день есть три варианта изменений в Основной Закон, которые отличаются концептуально. Однако, подчеркнул он, ни одного согласованного проекта в парламенте в настоящее время не зарегистрировано.

Читайте такжеЗавтра Янукович встретится с лидерами оппозиции - Рыбак

В этом контексте Рыбак предложил участникам Согласительного совета высказать свое мнение относительно алгоритма дальнейшей работы парламента. При этом он выразил мнение, что уже завтра можно было бы создать специальную комиссию, которая должна проработать предложенные изменения в Основной Закон и согласовать вариант, который впоследствии будет вынесен на рассмотрение парламента. В состав этой комиссии, считает Рыбак, должны войти представители всех фракций, а в случае необходимости - специалисты по конституционному праву. «Согласованный законопроект о внесении изменений в Конституцию можно передать в Венецианскую комиссию, а после получения соответствующих выводов и предварительного одобрения направить в Конституционный Суд Украины», - сказал он.

«Вместе с тем, считаю, что Верховная Рада должна вернуться к осуществлению своих законодательных функций, - заявил Рыбак. - Нам необходимо продолжить рассмотрение социальных и экономических вопросов, принятие которых крайне необходимо стране. А уполномоченные представители фракций пусть продолжают работать над изменениями к Конституции Украины. Поэтому я и обращаюсь еще раз к руководителям фракций с просьбой определиться с подходом у себя на совещаниях, чтобы уже завтра Верховная Рада начала работать».

При этом он обратил внимание на то, что Верховная Рада в связи с ситуацией, сложившейся в последнее время, не выполняет функций, которые на нее возложены Конституцией. «Последний закон социальной направленности мы рассмотрели и приняли на сессии 19 декабря 2013 года», - отметил Рыбак.