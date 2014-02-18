Завтра Янукович встретится с лидерами оппозиции - Рыбак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Рыбак на брифинге.

По его словам, встреча планируется «ориентировочно, в 11.00».

Рыбак отметил, что завтра в парламенте должны быть наработаны проекты решений и согласованы вопросы для рассмотрения их в четверг на заседании парламента.

На уточняющий вопрос, является ли нормальной ситуация, когда в государстве гибнут люди, а Президент только завтра собирается встретиться с лидерами оппозиции, Рыбак ответил: «Думаю, что он сейчас на работе». После этих слов раздался смех и реплики журналистов по этому поводу.

Рыбак выразил соболезнования семьям погибших.