Завтра Янукович встретится с лидерами оппозиции - Рыбак
17:42, 18 февраля 2014Политика
1обновлено
Завтра в 11.00 состоится встреча Президент Виктора Януковича с лидерами оппозиции.
Янукович планирует завтра встретиться с лидерами оппозиции / Пресс-служба президента
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Рыбак на брифинге.
По его словам, встреча планируется «ориентировочно, в 11.00».
Рыбак отметил, что завтра в парламенте должны быть наработаны проекты решений и согласованы вопросы для рассмотрения их в четверг на заседании парламента.
На уточняющий вопрос, является ли нормальной ситуация, когда в государстве гибнут люди, а Президент только завтра собирается встретиться с лидерами оппозиции, Рыбак ответил: «Думаю, что он сейчас на работе». После этих слов раздался смех и реплики журналистов по этому поводу.
Рыбак выразил соболезнования семьям погибших.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter