Завтра Янукович встретится с лидерами оппозиции - Рыбак

17:42, 18 февраля 2014
Политика
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Завтра в 11.00 состоится встреча Президент Виктора Януковича с лидерами оппозиции.

Янукович планирует завтра встретиться с лидерами оппозиции / Пресс-служба президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Рыбак на брифинге.

По его словам, встреча планируется «ориентировочно, в 11.00».

Рыбак отметил, что завтра в парламенте должны быть наработаны проекты решений и согласованы вопросы для рассмотрения их в четверг на заседании парламента.

На уточняющий вопрос, является ли нормальной ситуация, когда в государстве гибнут люди, а Президент только завтра собирается встретиться с лидерами оппозиции, Рыбак ответил: «Думаю, что он сейчас на работе». После этих слов раздался смех и реплики журналистов по этому поводу.

Рыбак выразил соболезнования семьям погибших.

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